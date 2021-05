[Rumeur] Une campagne remasterisée de COD Modern Warfare 3 pour le second semestre [Rumeur] Une campagne remasterisée de COD Modern Warfare 3 pour le second semestre

Toujours très bavard sur le sujet « Call of » en plus d'être généralement très fiable (sinon on n'en parlerait pas), le site CharlieIntel vient d'évoquer selon ses sources l'arrivée d'une campagne remasterisée pour Call of Duty : Modern Warfare 3, donc pas une grande surprise puisque ce fut déjà le cas des deux premiers MW et d'ailleurs, on resterait dans la même politique avec une exclusivité d'un mois aux supports PlayStation, avec une sortie prévue pour le second semestre 2021 « si tout va bien ».



Une habituelle gourmandise pour les fans qui gardent néanmoins un œil plus attentif vers l'épisode de fin d'année qui (vu les nombreux bruits de couloirs) marquera le retour à la WW2.