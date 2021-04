Godfall : une version PS4 en vue

Un peu oublié de tous,va apparemment tenté de renouveler sa (petite) communauté en se déportant sur PlayStation 4, preuve que ce jeu d'action n'avait pas tant besoin des épaules de la « New Gen », ou en tout cas si on en croit le listing de l'organisme de classification PEGI.D'ailleurs, cela nous permet de rappeler qu'avec un contrat d'exclusivité de six mois du coté de PlayStation (pour ce qui est des consoles), le titre pourrait très bien sortir également sur supports Xbox durant le printemps.