Charts UK : Outriders se pose doucement Charts UK : Outriders se pose doucement

Dans son nouveau rapport décrivant la situation UK de la semaine dernière, Chart-Track et GamesIndustry nous font forcément part de l'arrivée de Outriders qui s'en sort on va dire convenablement sans briller : la 6e place, pour 83 % des ventes sur supports PlayStation (dont 52 % sur PS4), ce qui n'est pas forcément très étonnant quand on sait que le titre était inclus Day One dans le Game Pass sur les deux machines Xbox.



Dans tous les cas, juste sur les ventes brutes et physiques, on reste pour Square Enix dans une bien meilleure performance que le pauvre Balan Wonderworld la semaine d'avant, même pas intégré au top 40.



1. FIFA 21 (+7)

2. Animal Crossing : New Horizons (+1)

3. Super Mario 3D World (+1)

4. Monster Hunter Rise (-3)

5. Mario Kart 8 Deluxe (+2)

6. Outriders (NEW)

7. Ring Fit Adventure (+9)

8. Super Mario 3D All Stars (-6)

9. Assassin's Creed Valhalla (+5)

10. Minecraft Switch (-6)