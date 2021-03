Mobile : déjà la fin de carrière annoncée pour Dragon Quest of the Stars Mobile : déjà la fin de carrière annoncée pour Dragon Quest of the Stars

En février dernier, Dragon Quest of the Stars débarquait chez nous en Europe avec une traduction FR, nouvelle preuve de la bonne volonté de Square Enix d'imposer sa franchise en occident. Mais pas de bol, non seulement les occidentaux n'ont pas répondu à l'appel mais avec une communauté japonaise de moins en moins présente (ils ont le jeu depuis 6 ans, eux), l'éditeur n'a plus le choix que d'annoncer la mise à mort de cette adaptation, qui fermera officiellement ses serveurs le 30 juin prochain. Notez que les occidentaux n'auront du coup même pas eu la totalité du contenu localisée faute de temps.



Les fans pourront tout de même se rattraper cette année avec le jeu mobile Dragon Quest Dai (sortie mondiale, et là encore traduction FR), tandis qu'on aimerait bien avoir des nouvelles de l'action-RPG sur consoles dont les dernières infos datent déjà de mai 2020.