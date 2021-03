Covid-19 : le TGS 2021 de nouveau en ligne, et la Japan Expo 2021 annulée Covid-19 : le TGS 2021 de nouveau en ligne, et la Japan Expo 2021 annulée

Vous avez compris quelques semaines qu'on est loin d'en avoir terminé avec cette pandémie et c'est donc le lendemain de l'annulation de la PAX East que l'on apprend qu'après de multiples concertations, le CESA a conclus que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre le retour du TGS en format « normal », et que l'édition 2021 (30 septembre au 3 octobre) sera de nouveau en ligne, même s'il y aura quelques efforts.



En effet et même si ça reste évidemment sujet à de nouvelles modifications, le Makuhari Messe ouvrira ses portes à un public assez restreint histoire de quand même marquer le coup, tandis que les organisateurs assurent que le show en ligne sera mieux fourni que l'année dernière, où les choses ont été effectuées dans la précipitations.



Et c'est dans ce même contexte que vient d'être annoncé l'annulation pure et simple de la Japan Expo 2021 qui aurait dû se tenir du 15 au 18 juillet. Décidément encore une année difficile.