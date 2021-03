Oddworld Soulstorm prépare sa sortie en vidéo

Petit retour vers le dernier Future Games Show avec une nouvelle vidéo, cette fois pour le très attendu(car ça fait effectivement un bon moment qu'on l'attend), sous les commentaires de Lorne Lanning qui nous prépare à une sortie proche : le 6 avril prochain sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4, et directement dans le PS Plus pour le grand plaisir des abonnés.Que vous soyez concernés ou non par l'offre, on rappelle que la version boîte fera patienter les anti-dématérialisés jusqu'au 6 juillet prochain, avec éditions Day One et Collector.