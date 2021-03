Among Us : une date pour la nouvelle map

Teasé depuis plusieurs mois, la nouvelle MAJ dea enfin une date de sortie et c'est donc le 31 mars que les nombreux enquêteurs (et traîtres) pourront découvrir la nouvelle map, le plus grande à ce jour, ayant pour cadre un dirigeable avec ces nouvelles tâches et la possibilité de choisir dans quelle pièce apparaître, ce qui devrait remettre en question la stratégie du « je vais suivre dès le début ce mec en qui je n'ai pas confiance ».Accessoirement, quelques nouvelles coiffes seront proposées pour l'occasion.