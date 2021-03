[Rumeur] Des versions PlayStation 5 et Xbox Series pour Star Wars Jedi : Fallen Order [Rumeur] Des versions PlayStation 5 et Xbox Series pour Star Wars Jedi : Fallen Order

Vous n'avez pas encore fait Star Wars Jedi : Fallen Order et vous souhaitez vous y mettre un jour dans les meilleures conditions ? Alors apprenez que l'organisme de classification USK (Allemagne) vient d'enregistrer des versions PlayStation 5 et Xbox Series, ce qui en cas d'upgrade pourrait donc nous offrir un combo 4K/60FPS au lieu d'un choix entre les deux, sachant d'ailleurs que le titre atteignait rarement le frame-rate max sur PS4 Pro et One X.



De quoi en tout cas remettre des projecteurs sur ce titre de Respawn qui a permis à EA de comprendre que les jeux solo pouvaient encore se vendre, pendant que l'équipe s'attelle actuellement à une suite (du moins selon les éloquentes offres d'emploi).