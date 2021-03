Affaire FUT (FIFA) : Electronic Arts reconnaît qu'il y a bien eu fraude du coté de ses employés Affaire FUT (FIFA) : Electronic Arts reconnaît qu'il y a bien eu fraude du coté de ses employés

Comme l'avait annoncé Electronic Arts, l'enquête a été ouverte concernant l'affaire FUT de FIFA 21 et comme on pouvait s'en douter, les conclusions n'ont pas tardé à tomber : des employés de l'éditeur se sont introduits dans les serveurs même du jeu pour vendre des cartes rares (et autres objets associés au mode Ultimate Team) contre des sommes d'argent aux joueurs les plus intéressés, mais surtout fortunés : certains deals dépassaient le millier d'euros.



Electronic Arts qui ne va montrer aucune pitié face à ce phénomène, certes de très petite ampleur : non seulement les employés incriminés peuvent être poursuivis, mais les objets obtenus par cette pratique seront supprimés (rien ne parle de remboursement) avec le « bonus » qui va avec : les joueurs étant passés par ce type de transaction seront bannis.



Voilà qui devrait tempérer de futurs audacieux, pendant que le peuple garde un petit sourire cynique en voyant l'éditeur se battre contre la vente d'objets dématérialisés dans un système reposant de base sur des lootboxes et micro-transactions, d'ailleurs de plus en plus mis à mal sur de nombreux territoires, voire interdits dans certains cas.