Charts US : Super Mario 3D World, Persona 5 Strikers et Little Nightmares II dans le top 10 Charts US : Super Mario 3D World, Persona 5 Strikers et Little Nightmares II dans le top 10

L'institut NPD donc pour tout ce qui concerne le territoire US vient de rendre son bilan de ce qui fut le plus gros mois de février depuis 10 ans en terme de ventes hardware avec 406 millions de dollars engendrés, soit 121 % de plus que l'année dernière.



La Switch repart une nouvelle fois vainqueur en repartant avec trois faits :



- Meilleure vente pour une console en février depuis 2009 (la Wii).

- En valeur de ventes, elle dépasse la DS pour devenir la deuxième console de l'histoire ayant engendré le plus de dollars dans l'histoire des USA (seule la Wii est devant).

- En ventes brutes, elle est en 7e position.



La PlayStation 5 suit derrière, avec pour l'heure un statut qu'il sera difficile à battre : en valeur de ventes encore une fois, c'est le meilleur lancement de l'histoire du JV aux USA (sur 4 mois actuellement).





MEILLEURES VENTES SOFTWARE FEVRIER 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de données numériques pour Take-Two et l'eShop Switch



1. Super Mario 3D World (NEW)

2. COD Black Ops : Cold War

3. Persona 5 Strikers (NEW)

4. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

5. Madden NFL 21

6. Little Nightmares II (NEW)

7. Assassin's Creed Valhalla

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Animal Crossing : New Horizons

10. COD Modern Warfare



11. FIFA 21

12. NBA 2K21

13. Super Smash Bros Ultimate

14. Mortal Kombat 11

15. Super Mario 3D All-Stars

16. Ring Fit Adventure

17. Just Dance 2021

18. Minecraft PS4

19. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

20. Immortals : Fenyx Rising





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de données numériques pour Take-Two et l'eShop Switch



1. COD Black Ops : Cold War (=)

2. Super Mario 3D World (NEW)

3. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (=)

4. Assassin's Creed Valhalla (-2)

5. Madden NFL 21 (-1)

6. Mario Kart 8 Deluxe (=)

7. Animal Crossing : New Horizons (-2)

8. COD Modern Warfare (=)

9. Persona 5 Strikers (NEW)

10. Ring Fit Adventure (-3)



Virés du classement : NBA 2K21 et Super Smash Bros Ultimate