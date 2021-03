Outriders : la démo mise à jour pour contrer le loot abusif d'objets légendaires Outriders : la démo mise à jour pour contrer le loot abusif d'objets légendaires

Téléchargé par deux millions de joueurs avec des avis qui virevoltent entre le bon et le moins bon, une majorité attestant d'un résultat meilleur que prévu et un potentiel « plaisir coupable » voire mieux, la démo du Outriders de People Can Fly a néanmoins eu droit à des critiques unanimes sur la partie technique, obligeant le déploiement d'une MAJ pour essayer de corriger quelques points (et bénéficier d'une option pour enlever le flou cinétique), et pas que.



Car si vous avez suivi, vous n'êtes pas sans savoir que cette démo propose le gros chapitre d'introduction avec possibilité de transférer ses données dans le jeu final (prévu le 1er avril), permettant donc de farm un peu en attendant de passer aux choses sérieuses. Mais certains en ont profité un peu plus qu'attendu à cause d'une mauvaise gestion de l'algorithme permettant de se goinfrer en équipement de type légendaire.



De fait, Square Enix signale que la MAJ de la démo apporte une refonte du système avec un taux égal pour le drop mais uniquement valable en récompense de quêtes annexes et parfois sur les ennemis. Les coffres n'offriront plus d'objets légendaires, et il ne sera plus possible d'en chopper dans la boutique (avec la monnaie in-game), du moins dans la dite démo.