France : Animal Crossing New Horizons est le bien culturel le plus vendu de 2020

Les très renseignés confrères du Figaro ont fait le bilan de 2020 et nous révélant que le bien culturel « physique » le plus vendu de l'année dernière (incluant donc aussi bien le JV que les secteurs du livre, les films et la musique) est donc presque sans surprise Animal Crossing : New Horizons, avec plus d'un million d'unités écoulées dans l'hexagone. Et donc sans même compter le dématérialisé.



Deux autres jeux vidéo suivent dans le classement avec FIFA 21 puis l'increvable Mario Kart 8 Deluxe (chacun entre 500.000 et 1 million de ventes), et en vous épargnant les secteurs annexes, sachez donc que Assassin's Creed Valhalla est 9e, The Last of Us 2 11e et enfin Super Mario 3D All-Stars 12e (entre 300.000 et 400.000 ventes physiques).



Tout en nous promettant un classement 2020 beaucoup plus précis du JV début mars, en incluant cette fois le numérique, Gkf nous indique que :



- Les ventes physiques ont baissé de 4 % en 2020, ce qui est très correct vu la pandémie quand on sait que le marché des films DVD/Blu-Ray s'est dans le même temps effondré de 27 %, et celui de la musique de 20 %.

- Le CA des ventes hardware est de 667 millions d'euros (+9 % par rapport à 2020), dont 121 millions pour le nouveau duo PlayStation 5 et Xbox Series.

- Selon un sondage maison, 23 % des joueurs FR ont l'intention d'acheter une console de nouvelle génération.

- La Switch rester pour l'heure la patronne du marché, avec 1,5 million de ventes juste en 2020.