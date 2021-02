Un Epic Games Store Showcase ce jeudi Un Epic Games Store Showcase ce jeudi

Petit moment actualité avec un rendez-vous pris ce jeudi 11 février à 20h00 (heure française) pour découvrir via Twitch un « Epic Games Store Spring Showcase » qui va être l'occasion pour le service de faire le point sur son catalogue à venir, et l'on nous annonce déjà plus d'exclusivités en 2021/2022 qu'il y en a jamais eu sur l'EGS, cela incluant aussi bien les exclusivités totales que celles à durée déterminée.



Que vous soyez ou non PCistes, cela sera toujours un moment à suivre pour tout simplement accueillir de nouveaux trailers et éventuels annonces de jeux à venir un peu partout.