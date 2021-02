Bientôt une bêta ouverte pour Guilty Gear Strive

En attendant sa sortie, les intéressés parauront l'honneur de s'y essayer librement avec la mise en place d'une bêta public du 18 février (4h00 du mat) jusqu'au 21 février (15h00), en gardant bien en tête que cela ne vaut que pour les supports PS5 & PS4, et que vous pouvez même vous y lancer dès le 17 février (4h00 également) si vous avez précommandé le jeu.La bêta proposera les modes Tuto, Training et bien entendu le Versus aussi bien en local qu'en ligne, avec tout de même 13 personnages sur 15 : seul Anji Mito et le dernier encore non dévoilé patienteront jusqu'au vrai lancement, prévu le 9 avril (également sur PC).