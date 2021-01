Les plans de lancement se précisent pourqui possède enfin une date de sortie, ou du moins japonaise : le 29 avril sur PS4, Switch, Xbox One et Xbox Series (uniquement en dématérialisé pour ces deux dernières).NIS America ayant promis une sortie occidentale pour le printemps, on peut donc miser sur une arrivée dans les mêmes eaux, cette fois avec une version boîte pour toutes les consoles, et en ajoutant même une version Steam.