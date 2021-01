Toppo se prépare pour Dragon Ball Xenoverse 2 Toppo se prépare pour Dragon Ball Xenoverse 2

Plus de quatre ans après sa sortie, Dragon Ball Xenoverse 2 continue de se moquer des pronostics initiaux en préparant pour ce printemps l'arrivée d'un nouveau DLC qui ne sera pas le dernier puisque judicieusement nommé « Legendary Pack 1 ».



Et outre Pikkon (connu par l'élite du ClubDo sous le nom de Paul Kuan), cet énième pack viendra également ajouter en personnage jouable un certain Toppo, le fameux candidat au statut de Dieu de la Destruction.



Le Legendary Pack 1 sortira en même temps que la 12e upgrade gratuite, cette dernière proposant :



- Janemba en petite mascotte

- De nouveaux costumes pour Bardock et Gine (issus du film DBS Broly)

- 5 nouveaux représentants pour le mode Colisée (donc Toppo, Pikkon, Jamemba, Gogeta SSJ et Vegeta SSB)