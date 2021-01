Microsoft Flight Simulator : Asobo ne ferme pas complètement la porte à une version Xbox One Microsoft Flight Simulator : Asobo ne ferme pas complètement la porte à une version Xbox One

En décembre dernier, Microsoft a signé l'arrivée des versions Xbox Series de Flight Simulator pour l'été prochain, laissant dont entendre qu'on parlerait là d'un transfert purement « Next Gen »… ou peut-être pas finalement.



Car Jorg Neumann d'Asobo Studio révèle auprès du site Eurogamer que certes, pour ce genre de titre, la mémoire compte et que pour des paramètres un minimum correct, il faudrait davantage de capacités techniques que ne peut l'offrir la Xbox One. Néanmoins, l'homme ajoute qu'ils terminent pour l'heure les versions Xbox Series et sont prêts à « regarder plus loin », sans vouloir fermer la moindre porte car il existe « d'autres options ».



Vu les sous-entendus, on comprend que si portage Xbox One il y a, il se pourrait bien que Asobo mise sur une simple version xCloud, ou du moins un environnement mixe où le Cloud prendrait en charge une partie des données, imposant donc une connexion obligatoire (et de qualité si possible).