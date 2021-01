Deux visuels et une info pour S.T.A.L.K.E.R. 2 Deux visuels et une info pour S.T.A.L.K.E.R. 2

Chaque mois, GSC Game World donnera des nouvelles du développement de S.T.A.L.K.E.R. 2 et pour ce mois de janvier, on peut dire qu'on démarre en douceur avec seulement deux visuels et une petite information : le jeu proposera le Ray Tracing sur Xbox Series (aussi bien sur S que X) mais aussi la résolution 4K (uniquement sur X, forcément).



Véritable arlésienne annulée et rebootée à de nombreuses reprises, cette suite n'a pas encore de date de sortie même si cette fois, les développeurs tiennent le bon bout avec une aide au financement de la part de Microsoft. De fait, le titre ne sortira que sur PC et Xbox Series, et proposé Day One dans le Game Pass.