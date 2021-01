[Rumeur] Un PUBG 2.0 en préparation

Même s'il n'était techniquement pas le premier du genre,restera dans l'histoire comme celui qui a démocratisé le Battle Royale et il se pourrait bien que Krafton en tourne la page… pour une suite.Le très renseigné site coréen MTN rapporte en effet que son développeur est en train de préparer un véritable, sous Unreal Engine 4 et en deux versions : l'une sur PC/consoles, l'autre évidemment sur mobile, cette seconde étant sous-traitée par une boîte locale.Voir une suite à l'époque des jeux à service peut être une surprise mais contrairement à ses concurrents du même genre (Fortnite, COD Warzone, Apex Legends…), il faut rappeler quen'est aucunement un F2P, en dehors du mobile, et a toujours adopté un modèle premium.Krafton souhaite donc peut-être relancer la machine, sans savoir encore quel sera le modèle économique de cette suite si confirmée, afin également de développer réellement l'univers de cette franchise qui aura droit à son expérience purement solo : le fameuxqui se déroulera 300 ans plus tard, développé par l'ex-PDG de Visceral et accessoirement producteur de