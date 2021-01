Crytek bosse bien sur un nouveau projet AAA Crytek bosse bien sur un nouveau projet AAA

Après le remaster de Crysis, le développement d'un nouveau projet AAA se confirme chez Crytek par une offre d'emploi mentionnant sans détour la chose, ajoutant également que l'élu recherché devra avoir une certaine passion pour les jeux à monde ouvert et ceux à la première personne (ainsi que de l'expérience de développement sur PC comme consoles).



On rappellera donc que selon une récente fuite des données, plusieurs projets auraient été sur la table, dont un Battle Royale, mais également de la VR aussi bien du coté de Crysis qu'une suite pour Robinson : The Journey.