Respawn recrute pour une nouvelle licence Respawn recrute pour une nouvelle licence

Une simple offre d'emploi posté par Respawn Entertainment nous permet d'apprendre que le studio recrute actuellement un ingénieur qui va rejoindre une « petite équipe » actuellement en construction, dans le but sur la longueur de concevoir une toute nouvelle licence.



Pas d'indice pour le moment (on ne sait même pas si c'est un nouveau jeu VR après le récent Medal of Honor) mais en sachant que Respawn est découpé en deux studios, dont l'un 100 % consacré au suivi d'Apex Legends, et que le deuxième est donc sur un probable Jedi Fallen Order 2 (confirmé par Jason Schreier) en plus de cette nouvelle IP, on peut en conclure que ce n'est pas encore demain la veille que nous verrons le retour de TitanFall.