Raiden IV fera son retour sur Switch

On ne sait pas si la version Switch dea trouvé son public mais visiblement, ça a motivé Moss à pousser un peu plus en annonçant que la console de Nintendo accueillera le 22 avril 2021 au Japon un, épisode sorti à l'origine en 2007 en Arcade puis exclusivement sur Xbox 360 l'année suivante, avant d'attendre 2014 pour arriver sur PS3.Dans les grandes lignes, ce sera la version ultime qui se contentera néanmoins de rajouter des compositions refaites (le mode « Mikado Remix » donc) et le coté pratique si vous avez l'accessoire dédié de mettre l'écran à la verticale.(ci-dessous le trailer de la version PS3)