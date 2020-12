Among Us confirmé sur supports Xbox

Le phénomèneva se retrouver un peu partout puisque, après le PC et le mobile, puis la Switch pas plus tard qu'hier, c'est maintenant sur supports Xbox que le titre vient d'être confirmé.C'est en effet à l'occasion de son intégration dans le Game Pass PC que Microsoft vient de déclarer que cette simulation de haute traîtrise arrivera en 2021 sur Xbox Series et Xbox One, et dès sa sortie dans le Game Pass.