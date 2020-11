Assassin's Creed Valhalla va finalement proposer deux modes graphiques sur consoles Assassin's Creed Valhalla va finalement proposer deux modes graphiques sur consoles

Ubisoft prévient : à 13h aujourd'hui même sera déployée une nouvelle MAJ (la 1.0.4) d'Assassin's Creed Valhalla qui va désormais offrir un choix Performance/Qualité sur PlayStation 5 et Xbox Series.



Donc concrètement, le mode Performance, c'est le même que celui disponible actuellement (donc le 60FPS) mais avec davantage d'optimisation dans la résolution, moins de chute de frame-rate et apparemment des corrections au niveau du tearing. Le mode Qualité permettra lui de passer en 30FPS mais de booster la résolution tout en rehaussant le nombre de détails à l'écran.



Tout cela est accompagné d'une masse de correctifs et d'un rééquilibrage, en plus de quelques bonus comme quelques améliorations dans les menus, une augmentation du nombre de matériaux en stock, et de nouvelles possibilités d'achats de matériaux chez les marchands de votre bourgade lorsqu'elle aura dépassé le niveau 6.



Rappelons que Assassin's Creed Valhalla a effectué le meilleur lancement de la série et que si tout se passe bien, la « Saison 1 » de contenu gratuit débutera le mois prochain avec une zone supplémentaire pour agrandir son village, des améliorations dans les raids, un nouveau système de rang pour les recrues et une salve de nouveau matos & skins.