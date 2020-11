Football Manager 21 se date sur Xbox

Alors quearrivera demain sur PC pour probablement donner un beau coup de boost au CA de SEGA, l'éditeur confirme que la version « Xbox » (W10, Xbox Series et Xbox One) sortira le 1er décembre, toujours sous la forme d'une adaptation de l'édition « Touch » mais avec davantage de possibilités et surtout une optimisation pour la manette (et du cross-play/cross-save).La version Touch sortira sur Switch & mobile d'ici la fin de l'année et on rappelle que quelle que soit l'édition, les supports PlayStation ne sont toujours pas considérés pour accueillir le franchise, le producteur ayant estimé que Sony n'en a jamais fait la demande.