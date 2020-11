Au fait, Megaton Musashi sort aussi sur PS5

En retard depuis tellement de temps qu'il s'agissait au départ d'une exclusivité 3DS (version annulée depuis),reste prévu pour un vague 2021 sur le territoire japonais, et sachez qu'en plus de la PS4 et la Switch, la PlayStation 5 est désormais concernée pour l'accueillir en même temps. On imagine d'ailleurs un lancement aux alentours de l'été, période où débutera l'anime.Pour l'heure, on ne peut pas dire que l'éditeur ait beaucoup convaincu avec son action-RPG custom/multi mais qui sait si l'on n'aura pas affaire à un nouveau succès surprise à la Level-5… qui en aurait bien besoin.