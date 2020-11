Pour son prochain jeu LEGO, Traveler's Tales va enfin miser sur l'Unreal Engine

Traveler's Tales prépare l'avenir et c'est dans le cadre de nouvelles offres d'emploi que l'on découvre que le studio prépare un nouveau jeu LEGO (pas une surprise : ils font ça depuis 15 ans) mais cette fois avec des fonctionnalités réseaux (au moins pour un Hub, et probablement pour le coop), le tout tiré d'une grosse licence et pour la première fois sous Unreal Engine.Un dernier détail assez étonnant quand on sait que l'équipe était toute fière d'annoncer un moteur neuf pour son prochain(reporté au premier semestre 2021, sur tous les supports) mais faut croire qu'on trouve toujours mieux.