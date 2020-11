Le PlayStation Store s'est auto-leak en Nouvelle Zélande en diffusant à l'avance l'annonce de la nouvelle date de sortie de, et ce sera donc pour le 21 mai 2021, toujours en exclusivité sur PC et PlayStation 5.Le Store nous révèle en passant la présence de bonus de précommande (une arme, un skin et une compétence) mais aussi une édition deluxe (trois armes, deux skins, deux compétences et une OST numérique).