FIFA 21 : deux visuels de l'édition New Gen

Nous sommes à trois semaines du lancement de FIFA 21 sur PlayStation 5 et Xbox Series, et Electronic Arts n'a pas encore daigné nous montrer ces éditions, du moins jusqu'à il y a encore quelques minutes puisque voici toujours deux premiers visuels pour montrer l'évolution du rendu des visages.



C'est tout, mais on s'attend évidemment à davantage d'ici le 4 décembre prochain, en rappelant que quoi qu'il arrive, l'upgrade sera gratuite, à défaut de pouvoir récupérer ses sauvegardes (hormis ses données FUT).