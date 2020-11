Dragon Quest : Yuji Horii promet plusieurs annonces pour 2021 (35 ans de la série) Dragon Quest : Yuji Horii promet plusieurs annonces pour 2021 (35 ans de la série)

Durant un Live spécial autour de Dragon Quest X, qui a d'ailleurs permis d'apprendre que le titre sera rétrocompatible avec la PS5 (ce qui n'a du coup aucun rapport avec l'occident), un certain Yuji Horii a teasé un avenir proche en rappelant qu'en 2021, ce sera les 35 ans de la saga Dragon Quest avec le souhait d'annoncer « beaucoup de choses » pendant cette période.



S'il est inutile d'évoquer Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai dont le lancement est déjà signé pour l'année prochaine, on peut néanmoins prendre les paris sur des choses comme le nouveau Dragon Quest Monsters sur Switch (toujours non dévoilé), éventuellement le nouveau projet de la team Dragon Quest Builders (qui n'a pas encore précisé si ce serait bien un DQ), pourquoi pas un remake sachant que le III et le IX sont les prochains candidats naturels… et enfin Dragon Quest XII, chapitre qui n'est certes pas pour tout de suite mais qui sait si l'heure ne sera pas à de premières informations.