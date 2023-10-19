profile
DECAPOLICE
0
Likers
name : DECAPOLICE
platform : PlayStation 4
editor : Level-5
developer : Level-5
genre : RPG
other versions : Playstation 5 - Switch
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Manga - Verse
14
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 09/10/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 649
visites since opening : 1327404
subscribers : 17
bloggers : 7
channel
all
Decapolis : le nouveau trailer
JV




Level-5 donne des nouvelles de Decapolice via un nouveau trailer, ce RPG/thriller où on incarne un jeune détective du nom de Harvard évolue dans une vaste cité dominée par la criminalité, traquant sans relâche les hors-la-loi. Il pourra chercher des indices pour résoudre des affaires du monde réel grâce au « Decasim » un monde virtuel créé à partir d'une copie parfaite de la réalité où sommeillent les souvenirs de tous les crimes passés. Le titre intègre des aspects de déduction et de narration dans un gameplay qui alterne phases d'exploration et combats au tour par tour.

Toujours sans date de sortie Decapolice est prévu sur Ps5, Switch 2 et Pc.

https://www.youtube.com/watch?v=Eyt5qba-Y24
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    kisukesan, ouken
    posted the 09/10/2026 at 01:55 PM by yanssou
    comments (8)
    rbz posted the 09/10/2026 at 02:05 PM
    pas de date X)
    qui a dit que level 5 était de retour déja ?
    quand tu vois leurs projet et leurs remake IA avec layton et yokai watch ...
    shambala93 posted the 09/10/2026 at 02:07 PM
    Il sort quand ? En 2050 ?
    wolverine posted the 09/10/2026 at 02:08 PM
    rbz Ils ont sortie Inazuma et Layton en décembre, ils sont en rodage
    azerty posted the 09/10/2026 at 02:44 PM
    Vivement j'adore
    zekk posted the 09/10/2026 at 02:45 PM
    rbz je trouve ça la situation bien meilleure qu'avant
    weslloyd1 posted the 09/10/2026 at 02:47 PM
    Un de mes most wanted, je l'attends tellement !!! dire qu'il devait sortir en 2023 mdr
    altendorf posted the 09/10/2026 at 10:56 PM
    ouken posted the 09/10/2026 at 11:14 PM
    Day one
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo