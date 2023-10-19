Level-5 donne des nouvelles de Decapolice

Decapolice

via un nouveau trailer, ce RPG/thriller où on incarne un jeune détective du nom de Harvard évolue dans une vaste cité dominée par la criminalité, traquant sans relâche les hors-la-loi. Il pourra chercher des indices pour résoudre des affaires du monde réel grâce au « Decasim » un monde virtuel créé à partir d'une copie parfaite de la réalité où sommeillent les souvenirs de tous les crimes passés. Le titre intègre des aspects de déduction et de narration dans un gameplay qui alterne phases d'exploration et combats au tour par tour.Toujours sans date de sortieest prévu sur Ps5, Switch 2 et Pc.