« Hier, nous avons passé en revue tout... Eh bien, c'est tout simplement génial de voir les équipes. Il y a des choses qui sont vraiment terminées, d'autres qui ne le sont pas encore, certaines qui sont incroyables, d'autres qui nécessitent encore un peu de travail, mais cela reflète tout le travail que les équipes accomplissent, et cela nous permet à tous de nous réunir. C'est un moment formidable de l'année où tout le monde travaille ensemble sur un même projet, ce qui est toujours très amusant. J'aime bien l'aspect « montons un spectacle », vous voyez ? C'est très amusant. »

« Je dirais que Gears Direct arrive, et après ça, on aura probablement 30 minutes bien remplies, ce qui est vraiment génial », a déclaré Booty. « Je ne sais pas. J'adore tout simplement tout le monde dans ce studio, le travail qu'ils font. Je suis impatient de découvrir le jeu, et c'est juste... on va avoir 30 minutes complètes de contenu à voir, ce qui sera génial. »