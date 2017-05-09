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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 04/15/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
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Le Gears Of War E-Day Direct durera 30 minutes
Gears Of War : E-Day




Microsoft a annoncé le mois dernier que le Xbox Games Showcase 2026 se tiendrait le dimanche 7 juin et serait immédiatement suivi du Gears of War: E-Day Direct.

Le directeur du contenu Xbox a évoqué, dans le dernier podcast officiel Xbox, une réunion récente au cours de laquelle ils ont passé en revue toutes les bandes-annonces et le contenu du showcase, et a également révélé que le Gears of War: E-Day Direct durerait environ 30 minutes.

« Hier, nous avons passé en revue tout... Eh bien, c'est tout simplement génial de voir les équipes. Il y a des choses qui sont vraiment terminées, d'autres qui ne le sont pas encore, certaines qui sont incroyables, d'autres qui nécessitent encore un peu de travail, mais cela reflète tout le travail que les équipes accomplissent, et cela nous permet à tous de nous réunir. C'est un moment formidable de l'année où tout le monde travaille ensemble sur un même projet, ce qui est toujours très amusant. J'aime bien l'aspect « montons un spectacle », vous voyez ? C'est très amusant. »


Il a ajouté :
« Je dirais que Gears Direct arrive, et après ça, on aura probablement 30 minutes bien remplies, ce qui est vraiment génial », a déclaré Booty. « Je ne sais pas. J'adore tout simplement tout le monde dans ce studio, le travail qu'ils font. Je suis impatient de découvrir le jeu, et c'est juste... on va avoir 30 minutes complètes de contenu à voir, ce qui sera génial. »


Gears of War: E-Day a été annoncé pour la Xbox Series X|S, le PC et le Xbox Game Pass en juin 2024 et sortira normalement en 2026




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    torotoro59
    posted the 04/15/2026 at 08:15 PM by negan
    comments (2)
    torotoro59 posted the 04/15/2026 at 08:19 PM
    negan posted the 04/15/2026 at 08:20 PM
    torotoro59 A mon avis il y aura un trailer pendant le Xbox Showcase et le reste dans le direct
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