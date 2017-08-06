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MOUSE
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name : MOUSE
platform : PC
editor : Playside Publishing
developer : Fumi Games
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 04/11/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] MOUSE : P.I. For Hire / Infos
FPS

(“P.I.” signifie “détective privé”)



Éditeur : PlaySide
Développeur : Fumi Games
Genre : FPS
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2
Date de sortie : 16 Avril 2026
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Chinois.

Incarnez un détective privé naviguant dans une ville noire regorgeant de gangs, de monde et de personnages obscur.
Découvrez une quête de justice dans une ville sombre embourbée dans le chaos, la corruption et l'énergie vibrante, en utilisant un arsenal diversifié d'armes, de power-ups et d'explosifs pour contrecarrer la prise de pouvoir par des politiciens corrompus.




Steam
https://www.youtube.com/watch?v=WMiyuijF2rs
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    burningcrimson, kevinmccallisterrr, rogeraf
    posted the 04/11/2026 at 10:50 PM by nicolasgourry
    comments (8)
    vieuxconsoleux posted the 04/11/2026 at 11:12 PM
    Donc 900p sur switch et 720p sur Xbox rog ally? Alors que la console est quasi 200 balles moins chère
    skuldleif posted the 04/11/2026 at 11:40 PM
    vieuxconsoleux c'est chaud c'est pour ca que quand je vois certains parler d'oem pour une xbox moins cher que la helix ca me fait rire , ya que MS qui peut pondre quelque chose de potable et moins cher que la helix , les autres si ils font un truc moins cher ca va etre du hardware vraiment de roumain
    liquidsnake66 posted the 04/12/2026 at 08:15 AM
    Pas mal la version switch 2 1440p 40ips en docké c'est très correct ! En mode portable le 900p /60ips ca semble top
    biboufett posted the 04/12/2026 at 12:12 PM
    j'espère qu'il aura une bonne durée de vie
    malroth posted the 04/12/2026 at 07:27 PM
    Mais il est sorti ce jeu ???

    Je vois marqué 19 mars 2026
    nicolasgourry posted the 04/12/2026 at 07:46 PM
    malroth c'était l'ancienne date, j'ai modifié, désolé ^^
    malroth posted the 04/12/2026 at 07:58 PM
    nicolasgourry ah ok, merci
    rogeraf posted the 04/13/2026 at 08:37 AM
    Sera il xbox play anyway, version PC/CONSOLE ou il n'y aura que la version console ou PC.
    2160p ou rien pour moi , meme si le rendu switch 2 est quand meme cool (1440p). Mais je met le DD switch 2 au regime. Il a un peu trop grossi en 2025 le ptit
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