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Falcom
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Manga - Verse
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title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
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creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 03/16/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
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Kyoto Xanadu aussi sur PS5 et Pc
JV


Falcom dévoile un nouveau teaser pour le prochain Kyoto Xanadu qui est attendu prochainement le 16 juillet sur PS5, Pc et Switch 1 / 2. Cet action rpg vous emmènera à la découverte du personnage de Rei qui a récemment acquis des pouvoirs surnaturels, après avoir été transféré à l'académie Hirasaka, il se lance à la conquête du labyrinthe Xanadu.

Le titre fera le choix d'une exploration en 2D tout en passant en 3D pour la partie combat.

Les différentes activités de l' académie Hirasaka à la "Persona-like" vous permettront aussi de progresser dans les différentes classes du jeu.
https://m.youtube.com/watch?v=3Cs6KhZtwjw
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    burningcrimson, adamjensen
    posted the 03/13/2026 at 05:05 AM by yanssou
    comments (7)
    burningcrimson posted the 03/13/2026 at 06:18 AM
    Je suis pas trop chaud pour les phases en 2d mais bon a voir manette en main...
    hyoga57 posted the 03/17/2026 at 09:03 AM
    Il a toujours été prévu sur PS5.
    hyoga57 posted the 03/17/2026 at 09:04 AM
    J’ai corrigé le lien pour que la vidéo s’affiche.
    yanssou posted the 03/17/2026 at 10:38 AM
    hyoga57 pourtant le lien fonctionnait bizarre. Merci encore.

    Vu qu'il a été annoncé dans un Nintendo direct avec un trailer dédié, j'avais un doute, et puis ça change un peu comme titre.
    tristram posted the 03/17/2026 at 10:44 AM
    toujours sans trad c'est dommage pour ceux qui veulent découvrir la franchise
    hyoga57 posted the 03/17/2026 at 10:53 AM
    yanssou Tous les titres Falcom sortent sur PS5. De base, l’annonce du jeu (non officielle) citait la PS5.

    Eux aussi ne font plus d’exclusivités. Et vu que le premier est sorti a l’origine sur PS Vita, puis sur PS4, tu as ta réponse.
    yanssou posted the 03/17/2026 at 11:16 AM
    hyoga57
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