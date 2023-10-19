Falcom dévoile un nouveau teaser pour le prochain Kyoto Xanadu qui est attendu prochainement le 16 juillet sur PS5, Pc et Switch 1 / 2. Cet action rpg vous emmènera à la découverte du personnage de Rei qui a récemment acquis des pouvoirs surnaturels, après avoir été transféré à l'académie Hirasaka, il se lance à la conquête du labyrinthe Xanadu.



Le titre fera le choix d'une exploration en 2D tout en passant en 3D pour la partie combat.



Les différentes activités de l' académie Hirasaka à la "Persona-like" vous permettront aussi de progresser dans les différentes classes du jeu.