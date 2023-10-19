profile
Kyoto Xanadu aussi sur PS5 et Pc
JV


Falcom dévoile un nouveau teaser pour le prochain Kyoto Xanadu qui est attendu prochainement le 16 juillet sur PS5, Pc et Switch 1 / 2. Cet action rpg vous emmènera à la découverte du personnage de Rei qui a récemment acquis des pouvoirs surnaturels, après avoir été transféré à l'académie Hirasaka, il se lance à la conquête du labyrinthe Xanadu.

Le titre fera le choix d'une exploration en 2D tout en passant en 3D pour la partie combat.

Les différentes activités de l' académie Hirasaka à la "Persona-like" vous permettront aussi de progresser dans les différentes classes du jeu.
https://m.youtube.com/watch?v=3Cs6KhZtwjw
