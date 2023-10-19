La jeune Lana Benton, poussée par le terrifiant M. Kyn, également connu sous le nom de "Old Hat", se retrouve propulsée dans un mystérieux jardin enchanté pour affronter des créatures menaçantes et perturbantes. Après avoir découvert plusieurs lettres d'un certain "French", Lana décide de suivre la dernière piste connue de Carole Simmons, une fille du même âge qui aurait apparemment échappé à Bunny Hall, un orphelinat du XIXe siècle. Le bâtiment est maintenant infesté par une colonie de lapins sauvages capables d'ouvrir un portail dimensionnel vers le royaume de Corolla...

Chris Darril , le directeur et créateur de Bye Sweet Carole nous délivre ces quelques inspirations sur son titre. Le titre redonne vie aux films d'animation qui ont marqué son enfance, tout en rendant hommage aux jeux vidéo.

Pendant qu’il testait un prototype de Remothered dans RPG Maker , il imagina un protagoniste en cell shading dans un univers de film d’animation et s’inspira notamment de Resident Evil , Clock Tower, et Gris pour le gameplay.

Passer de la création de films à la création de jeux vidéo a été une expérience qui a changé ma vie. Carole a été créée par erreur : un jour, tandis que je jouais à mon prototype non terminé de Remothered dans RPG Maker, j’ai dressé un protagoniste romanesque en cel shading. Des images de films d’animation me sont instantanément venues en tête, avec des princesses aux couleurs pastels contrastant avec des décors sombres.

Connecter ce concept visuel aux jeux vidéo a été la première épreuve : des titres comme Resident Evil sur la première PlayStation, Clock Tower, et Gris ont tous été des sources d’inspiration essentielles pour poser les bases du gameplay. Leurs approches lentes et posées de la narration, ainsi que leurs atmosphères uniques, ont aidé à établir les fondations du développement de Bye Sweet Carole, en l’affinant avec un message moderne conçu pour évoquer le même émerveillement enfantin chez un joueur de jeux vidéo aujourd’hui adulte.

Avec une animation créer à la main, image par image et une patte graphique très old school , ce voyage horrifique promet « un conte de fées moderne », tout en proposant une « histoire que vous garderez en mémoire : triste mais paisible, et inoubliable »

Les animations de Bye Sweet Carole ont été conçues à la main, image par image. Sacrifier même une seule image signifierait la perte de la magie du style d’animation à l’ancienne. Les ordinateurs ont permis de rendre la production beaucoup plus fluide, mais nous nous sommes assurés que l’expression de ce style d’animation reste toujours présente dans le jeu. Les joueurs PlayStation pourront voir cette lettre d’amour en 4K.

Nous nous sommes également assurés que les composants visuels et sonores fonctionnent en harmonie. La bande originale a été composée par Luca Baldoni, un collaborateur régulier. La majorité des personnages seront entièrement doublés par Rossa Caputo dans le doublage italien, Lani Minella (la voix de l’iconique Infecté de The Last of Us), ainsi qu’Elsie Lovelock pour notre protagoniste Lana.