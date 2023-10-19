profile
Inazuma Eleven : Victory Road of Heroes
4
Likers
name : Inazuma Eleven : Victory Road of Heroes
platform : Switch
editor : Level-5
developer : Level-5
genre : simulation-RPG
other versions : PlayStation 4 Switch -
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Manga - Verse
10
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 08/12/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 338
visites since opening : 602602
subscribers : 15
bloggers : 7
channel
all
Inazuma Eleven Victory Road : les infos à retenir
JV




Destin Billows , un garçon qui désire un monde sans foot.

Harper Evans un monstre qui écrase la compétition.

Leur rencontre marque le début d’une grande histoire.

Grâce aux amis rencontrés au collège Nagumohara , Destin retrouve son amour pour le foot , ensemble ils essaient de faire revivre le club de foot laissé à l’abandon.

Pourront-ils renverser le collège Raimon , les champions en titre ?

L’histoire d’un outsider qui surmontent les épreuves et grandit pour affronter les plus forts.







Inazuma Eleven fait son grand retour sur consoles, et après quelques complications au niveau de son développement et les nombreux reports qui se sont succédé, Level 5 est enfin prêt à donner le coup d’envoi de son Victory Road le 13 novembre sur absolument tous les supports.

Dans ce nouvel épisode, son mode histoire est composé de divers missions en lien avec l’objectif du protagoniste, devenir l'équipe numéro un du Japon !

Pour ce faire, il sera nécessaire de renforcer vos Trèfles de lien (Amitié) pour pouvoir recruter au moins 5 participants du collège Nagumohara parmi les 15 personnages proposés. Ceux que vous ne sélectionnez pas ne seront accessibles qu'à la toute fin.



Pendant les événements de l’histoire, des affrontements uniques viendront vous barrer le chemin, de ces quelques compétitions de danse aux querelles avec la gérante d'un restaurant de nouilles, une bonne préparation est primordial pour réussir ces défis imposés.

Par ailleurs, les zones d’entraînements se trouvent un peu partout en ville comme les escaliers de l'école ou un chantier naval désert, et au fur et mesure de l’histoire, des matchs amicaux et des défis de foot seront débloqués par la suite. À noter que les cinématiques réalisées par le studio Mappa vont plongeront au mieux dans ce mode histoire.





Dans un lointain futur, une nouvelle menace terrifiante se profile…
Le Dévoreur d'esprit, un être hyper-dimensionnel qui menace d'anéantir l'humanité !
Notre monde n'a plus
qu'un seul espoir : créer le Keshin (Esprit guerrier) ultime !
Après s'être vu confier cette dernière lueur d'espoir, Victorio Cryptix embarque dans un voyage à travers toute l'histoire d'Inazuma Eleven. Son but : trouver la meilleure équipe qui soit !



Passons maintenant au mode Chronique qui réunit plus de 5200 personnages, anciens comme nouveaux, il sera possible d’enregistrer des milliers de personnages grâce à la banque de joueurs, les entraîner jusqu’à 10 équipes et en obtenir d’autres à l’aide des étoiles de lien pour construire à sa guise l’équipe la plus puissante. Le circuit du mode compétition regroupe toute l'histoire d'Inazuma Eleven pour revivre certains moments emblématiques de la série.



Le mode compétition est plus que complet, son style de jeu vous permet de jouer comme ça vous chante, que vous optiez pour les contrôles intuitifs du mode Manuel ou que vous choisissiez l'approche stratégique du mode Commandement, les styles de jeu sont adapté pour chacun.

Les hyper améliorations seront aussi de la partie, du Keshin (Esprit guerrier) par sa transformation en armure passant par le Miximax(la fusion d’aura) , le Totem , l’éveil de vos capacités ou la Transformation de lien, toutes seront disponibles pour le joueur.

La partie Équipe / Entraînement vous donnera plusieurs moyens d’améliorer vos joueurs, via de l’équipement achetés par exemple et où la possibilité d’utiliser un arbre de compétences d'un personnage pour augmenter sa progression, ou encore d’utiliser a bonne escient la combinaison des compétences passives d'équipe qui sont uniques pour chaque personnage. Le jeu d’équipe peut également être renforcé par la chaîne de lien en décorant un plateau avec des cartes et des photos.

En plus des affrontements en 1 contre 1 et 2 contre 2 en ligne, son multijoueur à été simplifié en proposant des équipes pré-établies pour les plus pressés.



Enfin, la station Kizuna vous donnera la possibilité de construire une ville à partager avec vos amis, de disputer des matchs, voir même créer son propre avatar que vous pourrez changer d’apparence à tout moment.
https://www.inazuma.jp/victory-road/fr/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    link49
    posted the 08/12/2025 at 08:32 PM by yanssou
    comments (8)
    ippoyabukiki posted the 08/12/2025 at 08:59 PM
    Et il ne faut pas oublier de rappeler su'il sera possible d'avoir les noms japonais des personnages ou les versions occidentales ! Ca sera au choix des joueurs et ca c'est vraiment la super mega bonne nouvelle !
    Pour ceux qui en avaient ras le cul d'avoir des "axel", "mark" etc... joueurs japonais...
    jaysennnin posted the 08/12/2025 at 09:35 PM
    ippoyabukiki le jeu est multiplateformes non ?
    chronokami posted the 08/12/2025 at 09:37 PM
    il aura mis du temps celui-là ! La question maintenant comme d'habitude pour la switch 2, c'est key card ou pas ?
    ippoyabukiki posted the 08/12/2025 at 09:43 PM
    jaysennnin oui bien entendu
    ippoyabukiki posted the 08/12/2025 at 09:44 PM
    chronokami la question pour les relous de gamekyo et les 4/5 types de twitter. Car en réalité un jeu est toujours telechargé. Les Maj etc...
    Puis si tu n'es pas content, il y a la ps5 rt le pc...
    chronokami posted the 08/12/2025 at 09:46 PM
    Ippoyabukiki pour savoir si on est content ou pas, il faudra déjà avoir l'info
    kidicarus posted the 08/13/2025 at 04:20 AM
    Je sens que ça va être une réussite, déjà que les Premières demo montraient le potentiel futur.
    Vivement la sortie et en espérant un succès pour Level 5 qui revient doucement mais sûrement. Bon moi j'attends surtout Layton.
    jackfrost posted the 08/13/2025 at 09:20 AM
    chronokami fantasy life i est bien dans la cartouche, on garde espoir. Si c'est en clé, ça sera à moins de 10€ ou rien .

    ippoyabukiki Si tu joues en ligne, oui il faut télécharger la dernière version, dans le cas contraire pas forcément.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo