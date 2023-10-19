Destin Billows , un garçon qui désire un monde sans foot.
Harper Evans un monstre qui écrase la compétition.
Leur rencontre marque le début d’une grande histoire.
Grâce aux amis rencontrés au collège Nagumohara , Destin retrouve son amour pour le foot , ensemble ils essaient de faire revivre le club de foot laissé à l’abandon.
Pourront-ils renverser le collège Raimon , les champions en titre ?
L’histoire d’un outsider qui surmontent les épreuves et grandit pour affronter les plus forts.
Inazuma Eleven fait son grand retour sur consoles, et après quelques complications au niveau de son développement et les nombreux reports qui se sont succédé, Level 5 est enfin prêt à donner le coup d’envoi de son Victory Road le 13 novembre sur absolument tous les supports.
Dans ce nouvel épisode, son mode histoire est composé de divers missions en lien avec l’objectif du protagoniste, devenir l'équipe numéro un du Japon !
Pour ce faire, il sera nécessaire de renforcer vos Trèfles de lien (Amitié) pour pouvoir recruter au moins 5 participants du collège Nagumohara parmi les 15 personnages proposés. Ceux que vous ne sélectionnez pas ne seront accessibles qu'à la toute fin.
Pendant les événements de l’histoire, des affrontements uniques viendront vous barrer le chemin, de ces quelques compétitions de danse aux querelles avec la gérante d'un restaurant de nouilles, une bonne préparation est primordial pour réussir ces défis imposés.
Par ailleurs, les zones d’entraînements se trouvent un peu partout en ville comme les escaliers de l'école ou un chantier naval désert, et au fur et mesure de l’histoire, des matchs amicaux et des défis de foot seront débloqués par la suite. À noter que les cinématiques réalisées par le studio Mappa vont plongeront au mieux dans ce mode histoire.
Dans un lointain futur, une nouvelle menace terrifiante se profile… Le Dévoreur d'esprit, un être hyper-dimensionnel qui menace d'anéantir l'humanité !
Notre monde n'a plus
qu'un seul espoir : créer le Keshin (Esprit guerrier) ultime !
Après s'être vu confier cette dernière lueur d'espoir, Victorio Cryptix embarque dans un voyage à travers toute l'histoire d'Inazuma Eleven. Son but : trouver la meilleure équipe qui soit !
Passons maintenant au mode Chronique qui réunit plus de 5200 personnages, anciens comme nouveaux, il sera possible d’enregistrer des milliers de personnages grâce à la banque de joueurs, les entraîner jusqu’à 10 équipes et en obtenir d’autres à l’aide des étoiles de lien pour construire à sa guise l’équipe la plus puissante. Le circuit du mode compétition regroupe toute l'histoire d'Inazuma Eleven pour revivre certains moments emblématiques de la série.
Le mode compétition est plus que complet, son style de jeu vous permet de jouer comme ça vous chante, que vous optiez pour les contrôles intuitifs du mode Manuel ou que vous choisissiez l'approche stratégique du mode Commandement, les styles de jeu sont adapté pour chacun.
Les hyper améliorations seront aussi de la partie, du Keshin (Esprit guerrier) par sa transformation en armure passant par le Miximax(la fusion d’aura) , le Totem , l’éveil de vos capacités ou la Transformation de lien, toutes seront disponibles pour le joueur.
La partie Équipe / Entraînement vous donnera plusieurs moyens d’améliorer vos joueurs, via de l’équipement achetés par exemple et où la possibilité d’utiliser un arbre de compétences d'un personnage pour augmenter sa progression, ou encore d’utiliser a bonne escient la combinaison des compétences passives d'équipe qui sont uniques pour chaque personnage. Le jeu d’équipe peut également être renforcé par la chaîne de lien en décorant un plateau avec des cartes et des photos.
En plus des affrontements en 1 contre 1 et 2 contre 2 en ligne, son multijoueur à été simplifié en proposant des équipes pré-établies pour les plus pressés.
Enfin, la station Kizuna vous donnera la possibilité de construire une ville à partager avec vos amis, de disputer des matchs, voir même créer son propre avatar que vous pourrez changer d’apparence à tout moment.
