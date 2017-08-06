description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Devolver Digital
Développeur : Kenny Sun
Genre : Réflexion/Survival/Rogue-Lite
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2
Date de sortie : 15 Octobre 2025
Automne 2025 (NS2)
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.
Baboulone est tombée. Après la chute impromptue d'un météorite qui a totalement dévasté la cité géante, il ne reste plus qu'un trou béant et sinistre. Des chasseurs de trésors venus du monde entier viennent sonder les profondeurs à la recherche des trésors épars de Baboulone. Bien peu en reviennent.
Le gouffre abrite des armées de créatures barbares, bien décidées à mettre fin à votre quête avant même qu'elle commence. Grâce à un arsenal en perpétuelle évolution de projectiles enchantés, traversez de nombreux niveaux toujours plus riches en obstacles pour déterrer les plus beaux trésors et reconstruire la Nouvelle-Baboulone.
"je pense qu'on en aura vite fait le tour"
Je crois que c'est ce qui se disait au début sur Vampire Survivor et aujourd'hui beaucoup de joueurs ont des centaines voir milliers d'heures sur le jeu^^
Ne jamais sous estimez un concept fun surtout en rogue like ca peut vite devenir addictif et il y a souvent une excellente rejouabilité.
le soucis du rogue like, c'est que justement il y en a beaucoup (trop) aujourd'hui et très peu arrive encore a se renouveler suffisamment pour tenir sur la durée , maintenant oui il y a un coté addictif, mais addictif et fun ce sont 2 choses très différente (je ne dis pas ici que le jeu est mauvais juste qu'on voit très vite les limites du concept et donc l’installation de la répétitivité)