Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Devolver Digital
Devolver Digital
http://www.devolverdigital.com/
L'univers de
L'univers de "l'indé"
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[Multi] BALL x PIT / Date de sortie
Réflexion





Éditeur : Devolver Digital
Développeur : Kenny Sun
Genre : Réflexion/Survival/Rogue-Lite
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2
Date de sortie : 15 Octobre 2025
Automne 2025 (NS2)
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Baboulone est tombée. Après la chute impromptue d'un météorite qui a totalement dévasté la cité géante, il ne reste plus qu'un trou béant et sinistre. Des chasseurs de trésors venus du monde entier viennent sonder les profondeurs à la recherche des trésors épars de Baboulone. Bien peu en reviennent.
Le gouffre abrite des armées de créatures barbares, bien décidées à mettre fin à votre quête avant même qu'elle commence. Grâce à un arsenal en perpétuelle évolution de projectiles enchantés, traversez de nombreux niveaux toujours plus riches en obstacles pour déterrer les plus beaux trésors et reconstruire la Nouvelle-Baboulone.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=GB5v8BAn97Q
    keiku posted the 08/08/2025 at 11:54 AM
    c'est un rogue like shooter, pour avoir fait la démo c'est sympa mais je pense qu'on en aura vite fait le tour
