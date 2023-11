Né dans un futur où l'humanité s'est éteinte, mais où la culture humaine perdure dans une cité peuplée de robots, vous vous lancez dans une aventure bouleversante pour élucider le mystère d'une mégastructure aux pouvoirs inimaginables.Au fil de vos découvertes, vous serez confronté à des questions sur la nature du cosmos et la finalité de toute civilisation. Entre la promesse illusoire de lendemains meilleurs, la crainte de répéter les erreurs de l'humanité, la foi en la raison ou le rejet de la nature humaine, vos choix et vos prises de position détermineront le cours des événements.

