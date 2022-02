Éditeur : Konami Digital Entertainment

Développeur : GuruGuru

Genre : Rogue-Lite/Hack-and-slash

Disponible sur PC/Switch

Prévu sur PS4/XOne

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Portugais/Chinois/Japonais/Coréen.

KONAMI a précisé que GetsuFumaDen: Undying Moon s’apprête à quitter sa phase d’Accès Anticipé sur Steam, avec la version 1.0 qui sortira le 17 février 2022.

Incarnez le chef et gardien du monde vivant et, équipé d'un arsenal mystique et des pouvoirs du clan Getsu, descendez dans les profondeurs des Enfers pour éliminer la source du cataclysme.