Éditeur : Square Enix Collective

Développeur : Original Fire Games

Genre : Course

Disponible sur PC/One

Prévu sur PS4/Switch

Date de sortie : 2021/2022

Langues : Allemand / Anglais / Espagnol / Français / Italien / Portugais / Chinois / Russe.

Un jeu de course en vue verticale développé par des fans de course, pour des fans de course. Il célèbre des générations de courses multidisciplinaires en se focalisant sur les sensations de course, tout en offrant un plafond de compétences qui vous encouragera à peaufiner vos tours des heures durant. Les débuts seront faciles, mais il vous faudra beaucoup de temps pour apprendre à connaître chaque voiture et chaque trajectoire de course sur les nombreux circuits. En outre, grâce aux options de consommation de carburant, d'usure des pneus et de dégâts de course, une stratégie d'arrêts aux stands adaptée pourrait faire toute la différence entre une course ratée et une victoire éclatante. Franchissez la ligne de départ en imprimant de la gomme sur le bitume et faites hurler les freins dès le premier virage !