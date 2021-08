Éditeur : Focus Home Interactive

Développeur : Limestone Games

Genre : Action

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 2021

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Coréen / Japonais / Portugais / Russe.

Aeon, l’Empereur immortel de la redoutable Void Armada, a été trahi par ses généraux et laissé pour mort. Son corps détruit, son essence affaiblie, il fusionne avec vous dans un acte de rage désespéré pour pouvoir assouvir sa vengeance.Dans la cité futuriste de Pantheon, détruisez ou soumettez ceux qui ont trahi Aeon, tout en luttant pour préserver votre esprit, votre libre-arbitre et le contrôle de votre corps.Succomberez-vous à Aeon et sa promesse de pouvoir illimité, ou résisterez-vous à sa volonté pour conserver votre libre-arbitre et votre identité ?