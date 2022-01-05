Events

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

Impa





Apparence légèrement modifiée pour Impa.





Monster Hunter Wilds (Capcom)

Gemma





Alma







FINAL FANTASY VII REVELATION (Square Enix)

Tifa Lockhart







CRISIS CORE: FINAL FANTASY VII REUNION (Square Enix)

Aerith Gainsborough







Hyrule Warriors: Age of Calamity - Ultimate Edition (Nintendo)

Zelda





Urbosa







The Witcher III: Wild Hunt - Remastered (CD Projekt Red)

Ciri







Fire Emblem: Fortune's Weave (Nintendo)

Theodora





Leda





Spoiler: L'apparence post timeskip de Leda promet d'être magnifique. Dans mon top-5 en fin d'année .







Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo)

Shimmer







Resident Evil 2 / Resident Evil 3 / Resident Evil 4 (Capcom)

Claire Redfield, Jill Valentine et Ada Wong







Tomb Raider: Legacy of Atlantis (Amazon)

Lara Croft







Metroid Ravenous (Nintendo)

Samus Aran







Eternal Anima (Marvelous)

Neria





Azurea







Fatal Fury: City of the Wolves (SNK)

Chun-Li et Mai Shiranui







Romancing SaGa 3: Destinies United (Square Enix)

Monika Ausbach, Sarah Carson, Ellen Carson et Katarina Lauran





Nouvelles apparence du remake de Romancing SaGa 3. Sans surprise j'aime beaucoup le look de Katarina .





Stellar Blade: Complete Edition (SHIFT UP)

EVE x Bayonetta





Raven







Persona 4 Revival (SEGA)

Chie Satonaka et Yukiko Amagi

Apparence légèrement modifiée pour Impa.Spoiler: L'apparence post timeskip de Leda promet d'être magnifique. Dans mon top-5 en fin d'annéeNouvelles apparence du remake de Romancing SaGa 3. Sans surprise j'aime beaucoup le look de Katarina

Cette semaine Nintendo a tenu non pas 1 mais 2 présentations, une nouvelle occasion de récapituler les différents personnages féminins qui en tout cas moi m'intéressentBon la majorité des figures ici présentes sont déjà connues (de portages ou de jeux déjà annoncés). On notera l'introduction des héroïnes d'Eternal Anima par Marvelous (seules nouvelles têtes ici), le retour de Samus Aran dans une aventure 2D qui fera oublier Metroid Prime 4, Shimmer la fille de Mythra qui était le dernier mystère inconnu de la série avant le prochain opus de la série Xenoblade, et la collaboration inespéré entre Stellar Blade et Bayonetta avec EVE qui prend l'apparence de la sorcière. Concernant Mai Shiranui, on a fait la news sur son costume classic qui sera enfin jouable, elle n'apparait qu'avec son nouveau costume, le Nintendo Direct c'est "for good boys and girls"