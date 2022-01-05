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Fire Emblem : Fortune's Weave
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name : Fire Emblem : Fortune's Weave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 09/10/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 439
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Les Waifus du Nintendo Direct
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Cette semaine Nintendo a tenu non pas 1 mais 2 présentations, une nouvelle occasion de récapituler les différents personnages féminins qui en tout cas moi m'intéressent .

Bon la majorité des figures ici présentes sont déjà connues (de portages ou de jeux déjà annoncés). On notera l'introduction des héroïnes d'Eternal Anima par Marvelous (seules nouvelles têtes ici), le retour de Samus Aran dans une aventure 2D qui fera oublier Metroid Prime 4, Shimmer la fille de Mythra qui était le dernier mystère inconnu de la série avant le prochain opus de la série Xenoblade, et la collaboration inespéré entre Stellar Blade et Bayonetta avec EVE qui prend l'apparence de la sorcière. Concernant Mai Shiranui, on a fait la news sur son costume classic qui sera enfin jouable, elle n'apparait qu'avec son nouveau costume, le Nintendo Direct c'est "for good boys and girls"


The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)
Impa


Apparence légèrement modifiée pour Impa.


Monster Hunter Wilds (Capcom)
Gemma


Alma



FINAL FANTASY VII REVELATION (Square Enix)
Tifa Lockhart



CRISIS CORE: FINAL FANTASY VII REUNION (Square Enix)
Aerith Gainsborough



Hyrule Warriors: Age of Calamity - Ultimate Edition (Nintendo)
Zelda


Urbosa



The Witcher III: Wild Hunt - Remastered (CD Projekt Red)
Ciri



Fire Emblem: Fortune's Weave (Nintendo)
Theodora


Leda


Spoiler: L'apparence post timeskip de Leda promet d'être magnifique. Dans mon top-5 en fin d'année .



Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo)
Shimmer



Resident Evil 2 / Resident Evil 3 / Resident Evil 4 (Capcom)
Claire Redfield, Jill Valentine et Ada Wong



Tomb Raider: Legacy of Atlantis (Amazon)
Lara Croft



Metroid Ravenous (Nintendo)
Samus Aran



Eternal Anima (Marvelous)
Neria


Azurea



Fatal Fury: City of the Wolves (SNK)
Chun-Li et Mai Shiranui



Romancing SaGa 3: Destinies United (Square Enix)
Monika Ausbach, Sarah Carson, Ellen Carson et Katarina Lauran


Nouvelles apparence du remake de Romancing SaGa 3. Sans surprise j'aime beaucoup le look de Katarina .


Stellar Blade: Complete Edition (SHIFT UP)
EVE x Bayonetta


Raven



Persona 4 Revival (SEGA)
Chie Satonaka et Yukiko Amagi
    tags : nintendo square enix sega final fantasy resident evil capcom monster hunter snk fatal fury tomb raider fire emblem bayonetta ffvii xenoblade mh intelligent systems shift up stellar blade fortune's weave
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    posted the 09/10/2026 at 04:26 PM by masharu
    comments (11)
    aozora78 posted the 09/10/2026 at 04:36 PM
    Les beaux yeux de Samus
    ducknsexe posted the 09/10/2026 at 04:39 PM
    Tu en pense quoi de la grande fée que l on a vu dans le trailer de Zelda ocarina of time ? Nintendo a il censuré ?
    masharu posted the 09/10/2026 at 04:47 PM
    ducknsexe Elles sont censurées, mais on jugera réellement quand on aura plus d'images (et notamment voir si elles font les mêmes poses suggestives). En tout cas on est loin de sa version Hyrule Warriors où ils n'avaient aucun problème à assumer son apparence généreuse.
    apollokami posted the 09/10/2026 at 04:57 PM
    Le charadesign de Eternal Anima est superbe je trouve
    ducknsexe posted the 09/10/2026 at 04:58 PM
    masharu difficile à dire , mais c'est clair que la version Hyrule Warrior et beaucoup plus ouverte et sexy.
    cyr posted the 09/10/2026 at 05:02 PM
    D'ailleurs il vaut quoi le tomb raider d'amazon?
    gaeon posted the 09/10/2026 at 05:03 PM
    Moi de base comme ça je ne vois pas trop où se trouve la censure des grandes fées. Dans la version originale sur N64 j'avais jamais vraiment bien capté qu'elle portait plus ou moins du lierre en fait. Je la trouvais même plutôt grotesque et malaisante que sexy. C'est sûr que la version moderne rend la chose plus évidente. Mais au final c'est tjrs une grande fée assez peu vêtue et bien foutu donc bon! Il faudrait en voir plus pour juger
    derno posted the 09/10/2026 at 05:13 PM
    Perso , je ne sais pas si j'aurais mis impa dans les waifu....en tout cas pas celle de OoT^^
    ganon29 posted the 09/10/2026 at 05:15 PM
    Je refuse de voir Impa comme une Waifu ! ^^
    legend83 posted the 09/10/2026 at 05:15 PM
    Marrant comment les simpletons qui gueulaient a la censure des grandes fees ne parlent plus alors que rien n'a bouge.
    sardinecannibale posted the 09/10/2026 at 05:24 PM
    Pas pris le risque de mettre Saria et Malon
    Sinon c'est vraiment Raven qui me plaît parmi toutes ces dames.
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