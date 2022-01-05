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Cette semaine Nintendo a tenu non pas 1 mais 2 présentations, une nouvelle occasion de récapituler les différents personnages féminins qui en tout cas moi m'intéressent
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Bon la majorité des figures ici présentes sont déjà connues (de portages ou de jeux déjà annoncés). On notera l'introduction des héroïnes d'Eternal Anima par Marvelous (seules nouvelles têtes ici), le retour de Samus Aran dans une aventure 2D qui fera oublier Metroid Prime 4, Shimmer la fille de Mythra qui était le dernier mystère inconnu de la série avant le prochain opus de la série Xenoblade, et la collaboration inespéré entre Stellar Blade et Bayonetta avec EVE qui prend l'apparence de la sorcière. Concernant Mai Shiranui, on a fait la news sur son costume classic qui sera enfin jouable, elle n'apparait qu'avec son nouveau costume, le Nintendo Direct c'est "for good boys and girls"
posted the 09/10/2026 at 04:26 PM by masharu
Sinon c'est vraiment Raven qui me plaît parmi toutes ces dames.