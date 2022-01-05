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J'étais occupé ailleurs pour savoir si Stellar Blade était dans le montage vidéo du Nintendo Direct avec la rafale des jeux. Mais Shift Up annonce à l'instant même que la date de sortie de Stellar Blade sur NS2 est pour le 5 novembre prochain (le 6 en Corée du Sud). Un steelbook sera disponible pour les précommandes. Et le jeu est bien en physique sur cartouche (et avec les DLC)Bonus : EVE aura droit à des costumes Bayonetta pour l'occasion. Les skins seront aussi disponibles sur les versions PS5 et Steam du jeu. Comme tout collaboration avec l'IP de SEGA, notez qu'il s'agit encore une fois de Bayonetta 1 seulement...