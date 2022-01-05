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Stellar Blade
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name : Stellar Blade
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 09/09/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 436
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Stellar Blade le 5 novembre sur NS2 et en physique + collaboration Bayonetta
Actualité


J'étais occupé ailleurs pour savoir si Stellar Blade était dans le montage vidéo du Nintendo Direct avec la rafale des jeux. Mais Shift Up annonce à l'instant même que la date de sortie de Stellar Blade sur NS2 est pour le 5 novembre prochain (le 6 en Corée du Sud). Un steelbook sera disponible pour les précommandes. Et le jeu est bien en physique sur cartouche (et avec les DLC) .




Bonus : EVE aura droit à des costumes Bayonetta pour l'occasion. Les skins seront aussi disponibles sur les versions PS5 et Steam du jeu. Comme tout collaboration avec l'IP de SEGA, notez qu'il s'agit encore une fois de Bayonetta 1 seulement...

    tags : sega bayonetta shift up stellar blade platinumgame
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    tripy73, opthomas, oreillesal
    posted the 09/09/2026 at 03:10 PM by masharu
    comments (2)
    rogeraf posted the 09/09/2026 at 03:29 PM
    Sympa de revoir Bayonetta. Je le prendrais comme il n'etait pas sorti sur XBOX mais ptet pas plein pot ...
    mooplol posted the 09/09/2026 at 03:47 PM
    Excellente nouvelle full physique. Je l’ai déjà sur ps5 mais ça fait plaisir
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