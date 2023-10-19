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The Legend of Heroes : Trails in the Sky 1st
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PC
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title :
Actu anime / manga et bien plus !
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mangacity
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http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website :
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yanssou
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10/19/2023
last update :
08/20/2026
description :
L'actualité manga et anime sur gamekyo
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adamjensen
posted the 08/20/2026 at 10:37 AM by
yanssou
comments (
4
)
adamjensen
posted
the 08/20/2026 at 11:13 AM
Pour les personnes qui ont déjà fini le 1, attention à bien conserver votre sauvegarde pour l’importation de données dans le 2ème épisode.
Apparemment, pour l’instant cela ne concerne que des costumes, à savoir leurs costumes d’origine dans le 1, mais il se peut que pour le jeu complet, cela aille peut-être plus loin.
Dans les originaux de l’époque, avec l'importation de sauvegarde, le niveau des personnages était plus élevé, avec aussi certains dialogues qui étaient différents, ainsi que des objets en plus.
Je ne sais pas s’ils le feront pour celui-là, mais j’espère que ce sera le cas.
akinen
posted
the 08/20/2026 at 11:47 AM
adamjensen
l’importation fait peur: la sauvegarde s’appelle « effacer la sauvegarde ».
Je joue sur switch au cas où.
lion93
posted
the 08/20/2026 at 12:05 PM
adamjensen
Tu as des objets en plus si ton grade était le plus haut dans le 1 dans le prologue 2
adamjensen
posted
the 08/20/2026 at 12:27 PM
akinen
Ah effectivement.
Bon, pour moi ce n’est pas un problème, comme je suis sur PC, je fais un simple copier-coller au cas où.
Mais ta raison de ne pas prendre de risque, surtout vu le nom de la save.
lion93
Merci pour la confirmation.
J’avais fini le jeu à 100 %, je verrai ce que ça me donnera dans la version finale.
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Apparemment, pour l’instant cela ne concerne que des costumes, à savoir leurs costumes d’origine dans le 1, mais il se peut que pour le jeu complet, cela aille peut-être plus loin.
Dans les originaux de l’époque, avec l'importation de sauvegarde, le niveau des personnages était plus élevé, avec aussi certains dialogues qui étaient différents, ainsi que des objets en plus.
Je ne sais pas s’ils le feront pour celui-là, mais j’espère que ce sera le cas.
Je joue sur switch au cas où.
Ah effectivement.
Bon, pour moi ce n’est pas un problème, comme je suis sur PC, je fais un simple copier-coller au cas où.
Mais ta raison de ne pas prendre de risque, surtout vu le nom de la save.
lion93
Merci pour la confirmation.
J’avais fini le jeu à 100 %, je verrai ce que ça me donnera dans la version finale.