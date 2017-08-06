Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 07/19/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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Tormented Souls 2 aussi sur NS2
Horreur




Éditeur : PQube
Développeur : Dual Effect
Genre : Horreur
Disponible sur PC/PS5/XSX
Prévu sur NS2
Date de sortie : N.C
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Russe / Chinois / Espagnol / Japonais / Coréen.

Suite aux événements atroces survenus à l'hôpital Wildberger, Caroline Walker espère retrouver une vie normale avec sa sœur, Anna. Mais au cours des mois qui suivent, Anna devient peu à peu hantée par des visions de violence et de mort, la poussant à dessiner des entités cauchemardesques qui se manifestent soudainement dans la réalité.
Prête à tout pour la délivrer de cette affliction, Caroline se rend dans la ville isolée de Villa Hess et arrive dans une mystérieuse clinique nichée dans les montagnes au sud du Chili. Mais derrière les sourires chaleureux des employés se cache une vérité révoltante, et les deux sœurs se retrouvent au centre d'un tout nouveau cauchemar...


Date : 15 Octobre 2026 en format GKC
Source : Amazon



Steam (Demo dispo) -la démo est aussi disponible sur PS5 et XSX-
Quelques tests :
OpenCritic 79% GAC 8,5/10
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    posted the 07/17/2026 at 07:45 AM by nicolasgourry
    comments (5)
    adamjensen posted the 07/17/2026 at 08:37 AM
    Excellent jeu.
    naru posted the 07/17/2026 at 08:38 AM
    J'ai fait le 1 il y a quelques mois, je l'ai trouvé vraiment sympa.
    ghouledheleter posted the 07/17/2026 at 09:13 AM
    naru je lai abandonné moi. Vraiment je le trouve trop dur et pourtant j’ai connu les sorties des survival horror comme silent hill. Alone in the dark et resident evil.
    naru posted the 07/17/2026 at 09:42 AM
    ghouledheleter
    Il n'est pas facile, il faut bien connaître le jeu et l'emplacement des ennemis, comme les jeux d'horreur de l'époque à caméra fixe.
    ghouledheleter posted the 07/17/2026 at 11:49 AM
    naru je le trouve encore plus dur que les jeux a l’ancienne ou allrs les gameplay moderne nous on trop assistés peu etre lol
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